Міжнародні резерви України зросли до безпрецедентних $54,7 мільярда

Завдяки фінансовій допомозі Заходу Україна зайшла в грудень з найвищим показником золотовалютних резервів за всю історію незалежності

Фото: НБУ

Міжнародні резерви України у листопаді зросли більше ніж на 10% до $54,75 мільярда, що є найвищим показником за всю історію незалежності, йдеться на сайті Нацбанку.

Попередній рекорд був встановлений минулого місяця, коли резерви сягнули $49,5 мільярда.

Така стрімка динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

У листопаді на валютні рахунки уряду надійшло $8,15 мільярда, зокрема майже $7 мільярдів – від Європейського Союзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) та інструменту Ukraine Facility.

У листопаді, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку знизився на 3,9% – до $2,73 млрд.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.