Європейський план використати заморожені російські активи для фінансування України тріщить по швах. Європейський центральний банк відмовився стати "кредитором останньої надії" у схемі репараційного кредиту на 140 млрд євро. Це ключовий елемент, від якого залежали й сам механізм фінансування, й нова програма України з МВФ.

Тепер Євросоюз терміново шукає, як підстрахувати Euroclear – світовий центр цінних паперів, що містить найбільший єдиний пул заморожених активів центробанку РФ за межами Росії. А також зберегти шанс розблокувати мільярди.

Відмова ЄЦБ не зупиняє ідею репараційного кредиту, але суттєво відсуває її у часі. Які у цього будуть наслідки та чи є інші реалістичні альтернативи – розбиралася LIGA.net.