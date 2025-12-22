Другий рік поспіль держава виплачує українцями "Зимову підтримку" – 1000 грн допомоги. За даними Мінекономіки, у 2024 році 3,8 млрд грн підтримки українці спрямували на оплату комунальних послуг, ще 1,4 млрд грн – на мобільний звʼязок та інтернет, на третьому місці – заклади харчування, куди українці спрямували 386 млн грн.

Цього року не на всі з цих категорій можна витрачати допомогу. На що можна витрачати кошти та де вже працює оплата.