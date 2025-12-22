Личные финансы
"Зимняя поддержка" в 2025 году: что изменилось и куда теперь можно потратить 1000 грн
Ирина Колесник
Корреспондент LIGA.net, раздел "Финансы"
Второй год подряд государство выплачивает украинцам "зимнюю поддержку" – помощь в размере 1000 грн. По данным Министерства экономики, в 2024 году украинцы направили 3,8 млрд грн на оплату коммунальных услуг, еще 1,4 млрд – на мобильную связь и интернет, а на третьем месте – заведения общественного питания, куда украинцы направили 386 млн грн.
В этом году помощь можно тратить не на все эти категории. На что можно тратить средства и где уже работает оплата.
