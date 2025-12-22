Іноземний інвестор зацікавився часткою в Експортно-кредитному агентстві України
Україна розглядає можливість продажу до 25% акцій Експортно-кредитного агентства іноземному інвестору, розповів голова правління ЕКА Руслан Гашев в інтерв'ю Укрінформу.
Це може стати прецедентом, коли державну компанію продадуть частково, а не повністю, сказав він.
"Ще в першій редакції нашого закону, ухваленого далекого 2016 року, було передбачено, що держава може продати 49% акцій ЕКА. Тобто із самого початку законодавець заклав таку опцію. При цьому держава в будь-якому випадку збереже контроль за собою. Міністерство економіки, однак, матиме право вирішального голосу в загальних зборах акціонерів. Ми зараз кажемо про можливість продажу частки, яка не перевищуватиме 25%", – сказав Гашев.
Серед переваг залучення іноземного інвестора голова правління назвав доступ до міжнародної експертизи, покращення якості послуг для українських експортерів, спрощення доступу до фінансування та перестрахування, а також збільшення капіталу агентства.
"Ми хочемо зробити так, щоб для бізнесу послуги ЕКА в Україні нічим не відрізнялися від послуг експортно-кредитних агентств Італії, Японії, Польщі, Німеччини", – сказав Гашев.
"У 2026 році, сподіваюся, ми вже вийдемо з якоюсь публічною інформацією про того інвестора, який нами цікавиться", – додав він.
- Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) – державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також інвестиційні кредити від воєнних ризиків.
- Із 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах і часткову компенсацію страхових платежів для бізнесу по всій території країни. Програму адмініструватиме ЕКА.
Коментарі (0)