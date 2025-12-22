Иностранный инвестор заинтересовался долей в Экспортно-кредитном агентстве Украины

Руслан Гашев (Фото: ЭКА)

Украина рассматривает возможность продажи до 25% акций Экспортно-кредитного агентства иностранному инвестору, рассказал председатель правления ЭКА Руслан Гашев в интервью Укринформу.

Это может стать прецедентом, когда государственную компанию продадут частично, а не полностью, сказал он.

"Еще в первой редакции нашего закона, принятого в далеком 2016 году, было предусмотрено, что государство может продать 49% акций ЭКА. То есть с самого начала законодатель заложил такую опцию. При этом государство в любом случае сохранит контроль за собой. Министерство экономики, однако, будет иметь право решающего голоса в общем собрании акционеров. Мы сейчас говорим о возможности продажи доли, которая не будет превышать 25%", – сказал Гашев.

Среди преимуществ привлечения иностранного инвестора председатель правления назвал доступ к международной экспертизе, улучшение качества услуг для украинских экспортеров, упрощение доступа к финансированию и перестрахованию, а также увеличение капитала агентства.

"Мы хотим сделать так, чтобы для бизнеса услуги ЭКА в Украине ничем не отличались от услуг экспортно-кредитных агентств Италии, Японии, Польши, Германии", – сказал Гашев.

"В 2026 году, надеюсь, мы уже выйдем с какой-то публичной информацией о том инвесторе, который нами интересуется", – добавил он.