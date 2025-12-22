Иностранный инвестор заинтересовался долей в Экспортно-кредитном агентстве Украины
Украина рассматривает возможность продажи до 25% акций Экспортно-кредитного агентства иностранному инвестору, рассказал председатель правления ЭКА Руслан Гашев в интервью Укринформу.
Это может стать прецедентом, когда государственную компанию продадут частично, а не полностью, сказал он.
"Еще в первой редакции нашего закона, принятого в далеком 2016 году, было предусмотрено, что государство может продать 49% акций ЭКА. То есть с самого начала законодатель заложил такую опцию. При этом государство в любом случае сохранит контроль за собой. Министерство экономики, однако, будет иметь право решающего голоса в общем собрании акционеров. Мы сейчас говорим о возможности продажи доли, которая не будет превышать 25%", – сказал Гашев.
Среди преимуществ привлечения иностранного инвестора председатель правления назвал доступ к международной экспертизе, улучшение качества услуг для украинских экспортеров, упрощение доступа к финансированию и перестрахованию, а также увеличение капитала агентства.
"Мы хотим сделать так, чтобы для бизнеса услуги ЭКА в Украине ничем не отличались от услуг экспортно-кредитных агентств Италии, Японии, Польши, Германии", – сказал Гашев.
"В 2026 году, надеюсь, мы уже выйдем с какой-то публичной информацией о том инвесторе, который нами интересуется", – добавил он.
- Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) – государственное учреждение, которое поддерживает несырьевой экспорт путем страхования рисков предприятий и банков. Агентство страхует внешнеэкономические контракты, экспортные кредиты, банковские гарантии, а также инвестиционные кредиты от военных рисков.
- С 1 января 2026 года в Украине заработает новый механизм страхование имущества от военных рисков, который будет предусматривать прямую компенсацию убытков для предприятий в прифронтовых регионах и частичную компенсацию страховых платежей для бизнеса по всей территории страны. Программу будет администрировать ЭКА.
Комментарии (0)