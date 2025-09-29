В правительстве давно говорили о необходимости запуска программы государственного страхования от военных рисков для бизнеса. В конце августа глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев написал, что работа в этом направлении приносит результаты, и Кабмин запустит эффективную программу страхования.

"Для этого необходимо внести небольшие поправки в статус Экспортно-кредитного агентства и в закон и принять решение на уровне Кабинета министров о бюджетной программе. Расходы умеренные", – отметил депутат.

Запуск программы планировался еще в октябре, но окончательных решений до сих пор нет: необходимы изменения в законодательстве, определение источников финансирования и согласование деталей с международными партнерами. Подробнее о перспективах запуска – в материале LIGA.net.