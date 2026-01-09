Официальный курс доллара впервые превысил 43 грн
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Национальный банк снизил официальный курс гривни по отношению к доллару, который начинает действовать 12 января, почти на 9 копеек – до 43,0757 за один доллар, говорится на сайте Нацбанка.
Это новый исторический максимум – уже шестой с начала года.
В начале 2025 года курс доллара демонстрировал подобную динамику, выйдя на максимум 42,28 грн/долл. в течение 12-13 января, но затем он опустился и до конца октября находился ниже отметки 42 грн.
Курс евро на 12 января 2026 года Нацбанк установил на уровне 50,1444 грн – на 3 копейки ниже по сравнению с пятницей.
В государственном бюджете на 2026 год заложен курс доллара в 45,7 грн.
- По данным НБУ, из-за значительного сезонного спроса в декабре ему пришлось увеличить чистую продажу валюты в 1,7 раза по сравнению с ноябрем. Он связывает его с активизацией бюджетных расходов и операций бизнеса в конце года.
- Несмотря на это, Украина сейчас имеет самые большие в своей истории резервы. По состоянию на 1 января они превышали $57 млрд.
