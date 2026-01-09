Офіційний курс долара вперше перевищив 43 грн

Фото: Depositphotos

Національний банк знизив офіційний курс гривні щодо долара, який починає діяти 12 січня, майже на 9 копійок – до 43,0757 за один долар, йдеться на сайті Нацбанку.

Це новий історичний максимум – уже шостий з початку року.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (Джерело: НБУ)

На початку 2025 року курс долара демонстрував подібну динаміку, вийшовши на максимум 42,28 грн/долл. протягом 12-13 січня, але потім він опустився і до кінця жовтня був нижче позначки 42 грн.

Курс євро на 12 січня 2026 року Нацбанк встановив на рівні 50,1444 грн – на 3 копійки нижче порівняно з п'ятницею.

У державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 грн.