Міжнародний валютний фонд вимагає від Нацбанку девальвації гривні. Про це нещодавно повідомляв Bloomberg. Слабша гривня дозволить уряду більш ефективно покривати видатки. МВФ вважає, що послаблення курсу може підвищити доходи від експорту й полегшити фінансування бюджету, що значною мірою залежить від зовнішньої допомоги.

Україна вже отримала більшу частину допомоги з $15,6 млрд за чинною програмою і веде переговори про новий пакет на $8 млрд.

У НБУ наголошують, що реалізують свою валютно-курсову політику відповідно до стратегічних документів, погоджених у межах чинної програми з МВФ. Проте остаточне рішення залишається саме за Нацбанком.

"Політика НБУ була і залишається спрямованою на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність", – сказав голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

На які кроки може піти Нацбанк, навіщо потрібна Україні девальвація та як це вплине на курс – у матеріалі LIGA.net.