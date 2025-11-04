Международный валютный фонд требует от Национального банка девальвации гривни. Об этом недавно сообщал Bloomberg. Более слабая гривня позволит правительству эффективнее покрывать расходы. МВФ считает, что ослабление курса может увеличить доходы от экспорта и облегчить финансирование бюджета, в значительной степени зависящего от внешней помощи.

Украина уже получила большую часть помощи с $15,6 млрд в рамках действующей программы и ведет переговоры о новом пакете на $8 млрд.

В НБУ подчеркивают, что реализуют свою валютно-курсовую политику в соответствии со стратегическими документами, согласованными в рамках действующей программы с МВФ. Однако окончательное решение остается за Нацбанком.

"Политика НБУ была и остается направленной на обеспечение ценовой стабильности, устойчивости валютного рынка, привлекательности гривневых активов и макрофинансовой стабильности", – сказал глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по вопросам монетарной политики.

Какие шаги может предпринять Нацбанк, зачем Украине нужна девальвация и как это повлияет на курс – в материале LIGA.net.