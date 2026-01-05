Экс-нардепа Демчака задержали в Германии
Бывшего народного депутата Украины VIII созыва, который находился в международном розыске, задержали в Германии по запросу Офиса генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Задержание произошло 3 января 2026 года в рамках уголовного производства, расследуемого Госбюро расследований под процессуальным руководством ОГП.
Экс-нардеп подозревается в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Его имени правоохранительные органы традиционно не указывают, но сообщение проиллюстрировали фотографией бывшего заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака, который представлял фракцию Блока Петра Порошенко в парламенте предыдущего созыва.
По версии следствия, в 2017 году на фондовых биржах путем проведения мнимых операций с облигациями внутреннего государственного займа он получил "искусственную инвестиционную прибыль" в размере более 20 млн грн, которая впоследствии была легализована.
В августе 2023 года депутату было сообщено о подозрении. В октябре 2024 года по ходатайству прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с пребыванием подозреваемого за пределами Украины он был объявлен в международный розыск.
В октябре 2025 года суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него.
Сейчас досудебное расследование завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления.
После завершения процедуры экстрадиции, которая в упрощенном порядке может длиться минимум три месяца, обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
- В 2018 году НАБУ проверяло Демчака на предмет возможного незаконного обогащения.
- Демчаку ранее принадлежал Эрде Банк, который признали неплатежеспособным в 2012 году.
- В ноябре 2025-го Нацбанк признал неплатежеспособным РВС Банк. который также принадлежал Демчакау.
