Экс-нардепа Демчака задержали в Германии

Бывшего народного депутата от БПП задержали по делу о махинациях с государственными облигациями

Руслан Демчак (фото - Википедия)

Бывшего народного депутата Украины VIII созыва, который находился в международном розыске, задержали в Германии по запросу Офиса генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержание произошло 3 января 2026 года в рамках уголовного производства, расследуемого Госбюро расследований под процессуальным руководством ОГП.

Читайте также Украину убивают терпимость общества к коррупции и моральный распад элит

Экс-нардеп подозревается в пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Его имени правоохранительные органы традиционно не указывают, но сообщение проиллюстрировали фотографией бывшего заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслана Демчака, который представлял фракцию Блока Петра Порошенко в парламенте предыдущего созыва.

По версии следствия, в 2017 году на фондовых биржах путем проведения мнимых операций с облигациями внутреннего государственного займа он получил "искусственную инвестиционную прибыль" в размере более 20 млн грн, которая впоследствии была легализована.

В августе 2023 года депутату было сообщено о подозрении. В октябре 2024 года по ходатайству прокуратуры ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В связи с пребыванием подозреваемого за пределами Украины он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2025 года суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него.

Сейчас досудебное расследование завершено, материалы открыты стороне защиты для ознакомления.

После завершения процедуры экстрадиции, которая в упрощенном порядке может длиться минимум три месяца, обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата будет направлен в суд для рассмотрения по существу.