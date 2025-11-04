НБУ закрыл банк экс-нардепа Демчака

Фото: RwS bank

Правление Национального банка Украины 4 ноября приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" к категории неплатежеспособных. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В июле 2025 года банк был отнесен к категории проблемных, однако продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы, в частности нормативы достаточности капитала.

С тех пор менеджмент и владельцы существенного участия не приняли меры для предотвращения наступления неплатежеспособности, подчеркнул регулятор.

Доля финучреждения на 1 октября 2025 года составляла 0,04% от активов платежеспособных банков. Таким образом, "отнесение РВС Банка к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины", заявили в Нацбанке.

"Каждый вкладчик АО "РВС Банк" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты [...]. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам АО "РВС Банк" на 21 октября 2025 года составляет 456 млн грн", – сообщили в НБУ.

Ранее Нацбанк неоднократно штрафовал РВС Банк за нарушения в сфере финмониторинга.

Согласно информации АО "РВС Банк", по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем банка с долей 99% акций является Александр Стецюк. Еще 1% акций принадлежит Екатерине Демчак – дочери экс-нардепа от Блока Петра Порошенко Руслана Демчака, который ранее возглавлял наблюдательный совет банка.

РВС Банк создали в 2015 году на базе неплатежеспособного Омега Банка, выкупленного Украинской бизнес-группой (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.