НБУ закрив банк екснардепа Демчака

Фото: RwS bank

Правління Національного банку України 4 листопада ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Про це повідомила пресслужба регулятора.

У липні 2025 року банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу.

З того часу менеджмент та власники істотної участі не вжили заходів для запобігання настання неплатоспроможності, наголосив регулятор.

Частка фінустанови на 1 жовтня 2025 року становила 0,04% від активів платоспроможних банків. Отже, "віднесення РВС Банку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України", заявили у Нацбанку.

"Кожен вкладник АТ "РВС Банк" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками [...]. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ "РВС Банк" на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн грн", – повідомили в НБУ.

Раніше Нацбанк неодноразово штрафував РВС Банк за порушення у сфері фінмоніторингу.

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк", станом на 1 січня 2025 року ключовим власником банку з часткою 99% акцій є Олександр Стецюк. Ще 1% акцій належить Катерині Демчак – доньці екснардепа від Блоку Петра Порошенка Руслана Демчака, який раніше очолював наглядову раду банку.

РВС Банк створили у 2015 році на базі неплатоспроможного Омега Банку, викупленого Українською бізнес-групою (UBG). UBG раніше контролювалася Демчаком та володіла Ерде Банком.