Трамп вивів США з угоди, підписаної з Україною понад 30 років тому

Дональд Трамп (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп у середу, 7 січня, підписав указ про вихід США з угоди про створення Українського науково-технологічного центру. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Це одна з 66 міжнародних організацій, участь в яких, на думку Трампа, більше не відповідає інтересам Америки.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти: більше неприйнятно спрямовувати цим установам кошти, зароблені наполегливою працею американців, практично нічого не отримуючи натомість. Пішли в минуле часи, коли мільярди доларів платників податків прямували на службу іноземним інтересам завдяки нашому народу", – йдеться в заяві Білого дому.

Угода про створення Українського науково-технологічного центру була підписана в 1993 році між Україною, Канадою, Сполученими Штатами Америки та Швецією.

Основним завданням УНТЦ, згідно з угодою, є запобігання поширенню технологій та знань, пов'язаних зі зброєю масового знищення: ядерною, хімічною та біологічною. Його метою було створення умов для переходу фахівців, які раніше працювали в галузі озброєнь, до мирної діяльності, а також підтримка прикладних досліджень та розробки у сферах захисту довкілля, енергетики, ядерної безпеки.

У 2024 році бюджет УНТЦ перевищив $25 млн, у тому ж році були підписані угоди про фінансування нових проєктів на рекордну суму майже $63 млн.