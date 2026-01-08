Трамп вывел США из соглашения, подписанного с Украиной более 30 лет назад

Дональд Трамп (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп в среду, 7 января, подписал указ о выходе США из соглашения о создании Украинского научно-технологического центра. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Это одна из 66 международных организаций, участие в которых, по мнению Трампа, больше не отвечает интересам Америки.

"Президент Трамп четко дал понять: больше неприемлемо направлять этим учреждениям средства, заработанные упорным трудом американцев, практически ничего не получая взамен. Ушли в прошлое времена, когда миллиарды долларов налогоплательщиков направлялись на службу иностранным интересам за счет нашего народа", – говорится в заявлении Белого дома.

Соглашение о создании Украинского научно-технологического центра было подписано в 1993 году между Украиной, Канадой, Соединенными Штатами Америки и Швецией.

Основной задачей УНТЦ, согласно договору, является предотвращение распространения технологий и знаний, связанных с оружием массового уничтожения: ядерным, химическим и биологическим. Его целью было создание условий для перехода специалистов, ранее работавших в области вооружений, к мирной деятельности, а также поддержка прикладных исследований и разработки в сферах защиты окружающей среды, энергетики, ядерной безопасности.

В 2024 году бюджет УНТЦ превысил $25 млн, в том же году были подписаны соглашения о финансировании новых проектов на рекордную сумму почти $63 млн.