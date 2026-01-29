"Наверное, третья декада февраля". Пышный назвал возможные сроки принятия программы МВФ
Председатель Национального банка Андрей Пышный надеется, что Международный валютный фонд утвердит новую кредитную программу для Украины до конца февраля. Об этом он сказал на брифинге в четверг.
"Мы ожидаем, что февраль месяц принесет нам хорошие новости и состоится заседание совета директоров Международного валютного фонда, где программа объемом $8,1 миллиарда будет утверждена. Чтобы это произошло, мы должны выполнить некоторую домашнюю работу", – сказал он.
"По состоянию на сейчас базовый сценарий развития событий в этом вопросе – это, наверное, третья декада февраля", – предположил Пышный.
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 миллиарда еще в ноябре.
Новая программа МВФ заменит действующую программу на сумму $15,6 миллиарда, в рамках которой Украина прошла восемь успешных пересмотров и получила девять траншей.
- Для согласования новой программы сотрудничества с МВФ, от которой также зависит финансирование Евросоюза на 90 млрд евро, Украина должна выполнить ряд "домашних заданий".
- Среди них – отмена льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро, введение налога для цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") и закрепление военного сбора на уровне 5% на постоянной основе.
- Отдельно от основного пакета обсуждается введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей. Для принятия программы Украина должна только зарегистрировать соответствующий законопроект, рассмотрение будет происходить позже.
