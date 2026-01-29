"Наверное, третья декада февраля". Пышный назвал возможные сроки принятия программы МВФ

Нацбанк надеется на "хорошие новости" из Вашингтона в феврале

Председатель Национального банка Андрей Пышный надеется, что Международный валютный фонд утвердит новую кредитную программу для Украины до конца февраля. Об этом он сказал на брифинге в четверг.

"Мы ожидаем, что февраль месяц принесет нам хорошие новости и состоится заседание совета директоров Международного валютного фонда, где программа объемом $8,1 миллиарда будет утверждена. Чтобы это произошло, мы должны выполнить некоторую домашнюю работу", – сказал он.

"По состоянию на сейчас базовый сценарий развития событий в этом вопросе – это, наверное, третья декада февраля", – предположил Пышный.

Украина и Международный валютный фонд договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 миллиарда еще в ноябре.

Новая программа МВФ заменит действующую программу на сумму $15,6 миллиарда, в рамках которой Украина прошла восемь успешных пересмотров и получила девять траншей.