МВФ назвал дополнительные условия для утверждения новой программы с Украиной
Международный валютный фонд назвал дополнительные условия для утверждения новой программы с Украиной – так называемые prior action. Спикер фонда Джули Козак на брифинге 4 декабря сказала, что одного только принятия государственного бюджета на 2026 год недостаточно.
"Кроме бюджета, о котором я только что упоминала, к другим направлениям относятся расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытие таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмена исключений по регистрации плательщиками НДС", – сказала Козак.
Предложение по налогообложению доходов от цифровых платформ, так называемый налог на OLX, состоит из двух взаимосвязанных правительственных законопроектов №14025 и №14026. Они уже поддержаны к принятию в первом чтении профильным налоговым комитетом Верховной Рады.
Предложение о введении НДС для физических лиц-предпринимателей с оборотом более 1 млн грн, а также об отмене беспошлинного лимита на посылки до 150 евро правительство еще не вносило в Верховную Раду.
"Также была достигнута договоренность о мерах по преодолению теневой экономики, в частности путем усиления конкуренции в сфере публичных закупок и устранения пробелов в действующем трудовом законодательстве", – добавила Козак.
- Актуальная программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не завершается и следующий бюджет также будет военным.
- 9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества.
- 26 ноября Украина и Международный валютный фонд на техническом уровне (Staff Level Agreement) договорились о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $8,1 миллиарда.
Комментарии (0)