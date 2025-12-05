МВФ назвал дополнительные условия для утверждения новой программы с Украиной

Джули Козак (Фото: сайт МВФ)

Международный валютный фонд назвал дополнительные условия для утверждения новой программы с Украиной – так называемые prior action. Спикер фонда Джули Козак на брифинге 4 декабря сказала, что одного только принятия государственного бюджета на 2026 год недостаточно.

"Кроме бюджета, о котором я только что упоминала, к другим направлениям относятся расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытие таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмена исключений по регистрации плательщиками НДС", – сказала Козак.

Предложение по налогообложению доходов от цифровых платформ, так называемый налог на OLX, состоит из двух взаимосвязанных правительственных законопроектов №14025 и №14026. Они уже поддержаны к принятию в первом чтении профильным налоговым комитетом Верховной Рады.

Предложение о введении НДС для физических лиц-предпринимателей с оборотом более 1 млн грн, а также об отмене беспошлинного лимита на посылки до 150 евро правительство еще не вносило в Верховную Раду.

"Также была достигнута договоренность о мерах по преодолению теневой экономики, в частности путем усиления конкуренции в сфере публичных закупок и устранения пробелов в действующем трудовом законодательстве", – добавила Козак.