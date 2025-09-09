Украина официально попросила МВФ о новой программе: решение ожидается до конца года

Свириденко передала Гэвину Грею из МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества

Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во вторник, 9 сентября, официально попросила Международный валютный фонд о новой кредитной программе. Об этом она рассказала после встречи с руководителем миссии МВФ Гэвином Греем.

"Сегодня на встрече передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет. Мы договорились продолжить необходимые консультации между нашими командами в последующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года", – сказала Свириденко.

Действующая программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она в значительной степени фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не заканчивается и следующий бюджет тоже будет военным.

"Активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения", – сказала Свириденко.

Приоритетом бюджета останется финансирование обороны, а также социальных программ, для которых нужно найти внутренние ресурсы и дополнительную международную помощь.

Свириденко рассказала, что во время встречи с представителем МВФ также "отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и восстановления энергетики".