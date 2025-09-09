ЭП: принятых Радой изменений в бюджет не хватит, нужно еще 300 млрд грн

Верховная Рада, которая в июле увеличила оборонные расходы на 412 млрд грн, вскоре снова может вернуться к этому вопросу

Фото: depositphotos.com

Кабинету министров и Верховной Раде вскоре, вероятно, придется еще раз вносить изменения в государственный бюджет на 2025 год, чтобы увеличить расходную часть на несколько сотен миллиардов гривень, пишет Экономическая правда со ссылкой на собственные источники.

"Уже в конце июля, когда Рада проголосовала за [предварительные] изменения в бюджет, правительству было понятно, что эти изменения не последние и расходы обороны придется увеличивать снова", – говорится в статье.

По информации ЭП, в Министерстве обороны подсчитали, что до конца 2025 года не хватает минимум 280 млрд грн. С учетом потребностей других оборонных ведомств, сумма возрастет до 300 млрд грн.

Принять изменения необходимо до конца октября, потому что уже с ноября якобы может пострадать денежное обеспечение военнослужащих.

Дополнительная потребность возникла из-за увеличения финансирования на закупку вооружения и боеприпасов, расходов на денежное обеспечение военнослужащих и роста выплат единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн из-за возвращения большого количества тел павших защитников.

Источников покрытия этих потребностей пока нет, но рассматриваются такие варианты, как управление ликвидностью Минфина и переговоры с западными партнерами по использованию части международной финансовой помощи на военные нужды.