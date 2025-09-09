ЕП: ухвалених Радою змін до бюджету не вистачить, потрібно ще 300 млрд грн

Верховна Рада, яка в липні збільшила оборонні видатки на 412 млрд грн, незабаром знову може повернутися до цього питання

Кабінету міністрів і Верховній Раді незабаром, ймовірно, доведеться ще раз вносити зміни до державного бюджету на 2025 рік, щоб збільшити видаткову частину на кілька сотень мільярдів гривень, пише Економічна правда з посиланням на власні джерела.

"Вже наприкінці липня, коли Рада проголосувала за [попередні] зміни до бюджету, уряду було зрозуміло, що ці зміни не останні і видатки оборони доведеться збільшувати знову", – йдеться в статті.

За інформацією ЕП, у Міністерстві оборони підрахували, що до кінця 2025 року не вистачає щонайменше 280 млрд грн. З урахуванням потреб інших оборонних відомств, сума зросте до 300 млрд грн.

Ухвалити зміни необхідно до кінця жовтня, бо вже з листопада нібито може постраждати грошове забезпечення військовослужбовців.

Додаткова потреба виникла через збільшення фінансування на закупівлю озброєння та боєприпасів, видатків на грошове забезпечення військовослужбовців і зростання виплат одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн через повернення великої кількості тіл полеглих захисників.

Джерел покриття цих потреб поки що немає, але розглядаються такі варіанти, як управління ліквідністю Мінфіну та переговори із західними партнерами щодо використання частини міжнародної фінансової допомоги на військові потреби.