НБУ прокоментував закриття рахунків Revolut в Україні: правила єдині для всіх

Перша спроба британського необанку вийти на український ринок закінчилась невдало, але може бути друга

Національний банк України відреагував на рішення фінтех-компанії Revolut припинити обслуговування рахунків користувачів – резидентів України. Він наголосив, що Україна відкрита для іноземних фінансових гравців, але правила роботи на ринку є єдиними для всіх, і компанія має пройти авторизацію відповідно до вимог українського законодавства.

Revolut у понеділок попередив українських клієнтів, що вимушений закрити їхні рахунки з 22 лютого 2026 року.

НБУ уточнив, що це стосується лише резидентів, чиї рахунки відкриті через Revolut Bank UAB. Рахунки українців, які проживають та офіційно зареєстровані в країнах Європейської економічної зони, продовжать обслуговуватися.

У Національному банку повідомили, що Revolut заздалегідь поінформував про свої наміри згорнути обслуговування резидентів України.

Водночас НБУ наголосив, що він залишається відкритим до регуляторного діалогу з компанією та вітатиме будь-яку належним чином авторизовану форму її присутності на українському фінансовому ринку.

"Майбутня модель присутності на українському ринку визначатиметься безпосередньо самою компанією з урахуванням українських регуляторних вимог та переліку послуг, які планується надавати українським споживачам. Національний банк забезпечить оперативний розгляд пакету документів стосовно авторизації, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства", – йдеться в заяві.