Revolut дав можливість українцям офіційно відкривати рахунки. Як це зробити в Україні? Кому потрібна картка Revolut? Інвестиції з Revolut, що це та як працює, вигідно чи ні?

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Відповіді на ці запитання дає експертка, наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку Анастасія Снігуренко.

LIGA.net публікує конспект з її YouTube-ролика.

Що таке Revolut

Revolut – це європейський необанк, який дає можливість відкривати онлайн-рахунки і мати мультивалютну картку, мультивалютний рахунок, за допомогою якого можна розраховуватись за послуги, робити перекази без комісії між користувачами Revolut. Тобто фактично використовувати, як звичайний банківський рахунок.

Чим же зараз актуальний цей рахунок саме для українців? Передусім він потрібен для тих, хто інвестує. Тобто якщо у вас є брокерський рахунок і ви шукаєте шляхи його поповнення. Адже зараз в країні фактично неможливо поповнювати свій брокерський рахунок напряму з України SWIFT-платежем.

Довідка SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів.

До цього для переказу коштів треба було використовувати певних посередників. Це,наприклад, Zen, TransferGo тощо.

Певний час в Україні не можна було використовувати рахунок в Revolut. Хоча ті, хто вже відкрив його на початку 2022 року (до повномасштабного вторгнення), мали таку можливість. Але нові рахунки Revolut не відкривав. Зараз цю опцію повернули.

В чому перевага Revolut? Це – можливість поповнити свій брокерський рахунок з мінімальними комісіями. А саме: ви можете поповнити рахунок за 1%. І то цей відсоток буде на боці банку. Зі сторони Revolut комісії за поповнення не беруть.

Тут важливо пам'ятати, що поповнення не працюватиме з гривневих карток – тільки з валютних. Тобто потрібно спочатку переказати з гривневої картки на валютну, а вже потім з валютної за номером картки Revolut можна переказувати кошти.

Увага – саме за номером картки, а не через кнопку "Поповнити". Адже через кнопку "Поповнити" комісія буде вищою. Тому зручніше взяти номер картки в Revolut і зробити звичайний переказ. Такі перекази можна робити в еквіваленті 100 тисяч грн на місяць. Після поповнення рахунку Revolut дозволяє робити перекази по світу, як звичайний переказ будь-якої платіжної системи.

Дуже бажано вказувати в призначенні платежу ваш номер рахунку і ваше прізвище. Тоді більше шансів, що гроші дійдуть адресно і швидше. Якщо не вказати це призначення, то є ризик того, що кошти просто повернуться, адже брокер не зможе опрацювати цей платіж.

Ще рахунок Revolut можна використати, якщо просто потрібно переказати комусь кошти або ж розраховуватись за купівлі. Проте це вже як додаткова опція, заради якої навряд чи варто відкривати Revolut-рахунок.

Але для інвесторів Revolut може бути вкрай корисним – немає жодних щомісячних комісій за відкритий рахунок. Так само це безкоштовно за переказ на брокерський рахунок – якщо це раз на місяць. Хоча зараз вже є кейси, що за це буває невелика супутня банківська комісія. Бо саме за поповнення Revolut комісії не бере. За виведення коштів теж комісії немає.

Ще може бути комісія, якщо ви за кордоном і хочете зняти кошти саме в банкоматі. Наприклад, коли просто потрібна готівка, то ви можете робити зняття без комісії до п'яти разів або ж до 200 євро на місяць. Це безкоштовно. Все, що вище цього ліміту, буде з комісією.

Як не варто використовувати свій рахунок Revolut

Revolut можна використовувати як мультивалютний рахунок. Є також опції з купівлі криптовалюти або цінних паперів.

Зараз можливість купувати цінні папери безпосередньо за кордоном для українців поки що є недоступною – можна лише купувати дорогоцінні метали, тобто інвестувати в золото. Проте глобально така опція, як придбання криптоактивів і цінних паперів, в цьому необанку є.

Revolut позиціює це як доволі зручний спосіб інвестувати з мінімальними комісіями.

Але є один нюанс – нульова комісія працює тільки на один актив на місяць. Тобто якщо у вас в портфелі є два-три активи, то ви вже не зможете просто так, без комісії, використовувати цей рахунок. Тоді потрібно або оплачувати передплату Revolut – комісія буде меншою і матимете більше можливостей купувати активи. Або ж потрібно платити 0,25% за кожну наступну транзакцію після першої на місяць. І це може бути невигідно бо, наприклад, в Interactive Вrokers комісія в цьому разі буде всього 35 центів за таку транзакцію.

Але комісії це не найбільша проблема. Revolut по факту не дає вам можливості володіти придбаними цінними паперами. Тобто куплені активи зберігаються не на ваше ім'я, як у звичайних брокерів. Вони записані на ім'я Revolut. Про це прямо зазначають на сайті: ви не є власником цих активів, але маєте можливість цими активами розпоряджатись. Це саме нагадують в коментарях в розділі FAQ (часто поставлені, поширені запитання).

Тобто у разі якихось складнощів з цим необанком ви по факту не є власником цінних паперів. І тоді шлях до повернення інвестованих грошей буде ускладнений.

Та якщо використовувати Revolut саме як швидкий трейдинговий інструмент – постійно купувати та продавати, то це може бути вигідним.

Для довгострокових інвесторів краще відкрити звичайний брокерський рахунок, у якого є страховки, ліцензії й усе записується на ім'я покупця.