Україна перейде на питну воду за стандартами ЄС: Кабмін схвалив концепцію

Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної програми покращення питного водопостачання "Соцвода" до 2035 року. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Головне завдання програми – забезпечити українців якісною питною водою відповідно до європейських норм. Це передбачає підвищення якості послуг та ефективне використання бюджетних коштів.

Державна програма охоплює п'ять ключових напрямків:

поетапне оновлення та розвиток систем централізованого водопостачання в містах і селах;

модернізація споруд очищення води із застосуванням технологій, передбачених Директивою (ЄС) 2020/2184;

будівництво нових водогонів;

впровадження сучасних систем контролю якості води, включно із параметрами, визначеними європейським законодавством;

підвищення енергоефективності підприємств галузі.

"Це суттєвий крок, що запускає системну трансформацію сфери питної води та питного водопостачання, а також дозволяє розпочати розробку масштабної державної програми для модернізації інфраструктури централізованого водопостачання у всій країні", – прокоментував рішення віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За його словами, документ формує основу для системного оновлення водної інфраструктури України. Програма дозволить перейти від окремих точкових рішень до комплексного підходу, який забезпечить людям доступ до якісної та безпечної води відповідно до норм Європейського Союзу.