ЄІБ виділить понад 200 млн євро Україні на водопостачання та енергетику

75 млн євро з гранту ЄІБ призначені для Міністерства розвитку громад та територій, ще 127 млн – Нафтогазу

Фото пресслужби Міністерства розвитку громад та територій

Європейський інвестиційний банк у співпраці з Єврокомісією виділить Україні грант у понад 200 млн євро на відновлення водопостачання та посилення енергетичної стійкості. Про це повідомила пресслужба ЄІБ.

75 млн євро призначені для Міністерства розвитку громад та територій: 25 млн євро – на відновлення водопостачання, ще 50 млн – на реконструкцію соціального житла.

Також 127 млн євро отримає Група Нафтогаз на імпорт додаткових обсягів газу.