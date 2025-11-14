ЄІБ виділить понад 200 млн євро Україні на водопостачання та енергетику
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Європейський інвестиційний банк у співпраці з Єврокомісією виділить Україні грант у понад 200 млн євро на відновлення водопостачання та посилення енергетичної стійкості. Про це повідомила пресслужба ЄІБ.
75 млн євро призначені для Міністерства розвитку громад та територій: 25 млн євро – на відновлення водопостачання, ще 50 млн – на реконструкцію соціального житла.
Також 127 млн євро отримає Група Нафтогаз на імпорт додаткових обсягів газу.
- Громади отримають доступ до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку на проєкти з відновлення.
- Європейський Союз у липні надав новий пакет підтримки України у розмірі близько 600 млн євро.
