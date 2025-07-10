Банк ЄС анонсував 600 млн євро для України: найбільша сума – на відновлення ГЕС

Група Європейського інвестиційного банку оголосила про новий пакет проєктів в Україні

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Європейський Союз надав новий пакет підтримки України у розмірі близько 600 млн євро. Про це Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Єврокомісія оголосили на Конференції з відновлення України (URC2025) сьогодні в Римі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Угоди, оголошені сьогодні, відображають силу нашої відданості Україні та нашу рішучість реагувати на найнагальніші потреби країни – через критичну інфраструктуру, підтримку бізнесу в Україні та компаній ЄС, які бажають торгувати та експортувати до країни", – цитує агенство президентку ЄІБ Надю Кальвіньо.

Укргідроенерго, зокрема, отримує кредит ЄІБ у розмірі 120 млн євро на реконструкцію трьох гідроелектростанцій – Канівської, Кременчуцької та Дніпровської. Ще 100 млн євро спрямують на модернізацію централізованого опалення.

Укргазбанк та Ощадбанк отримають по 50 млн євро на фінансування муніципалітетів для децентралізованого виробництва тепла, відновлюваної енергетики та енергоефективності у громадських будівлях.

Агентство відновлення отримає 134 млн євро кредиту ЄІБ на ремонт мостів та доріг, зокрема автомагістраль М06, що з'єднує Київ з угорським кордоном, та поліпшення прикордонної інфраструктури.

Три українські банки отримають кошти для фінансування малого і середнього бізнесу з акцентом на зелені інвестиції: 100 млн євро – Укрексімбанк, 70 млн євро – Укргазбанк, 60 млн євро – Банк "Львів".

Крім того, ЄІБ надає гарантії, підтримані ЄС, чотирьом українським кредиторам: Укргазбанку, Банку "Львів", Кредобанку та українському підрозділу грецького Піреус Банку на фінансування малого українського бізнесу.

"За кожною інвестицією стоїть цілком реальна мета – допомогти громадам відбудуватися, зберегти тепло у будинках та створити можливості для українського бізнесу", – сказала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, яка контролює діяльність банку в Україні.

Крім того, ЄІБ запустив Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction, Український фонд реконструкції інфраструктури) – нову програму підготовки проєктів, розроблену спільно з ЄБРР та Європейською комісією.

Ця ініціатива з бюджетом 30 млн євро (20 млн з пакета підтримки ЄС Ukraine Facility та ще по 5 млн від ЄІБ та ЄБРР) підтримуватиме техніко-економічні обґрунтування, технічні оцінки та планування закупівель.