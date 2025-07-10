Банк ЕС анонсировал 600 млн евро для Украины: наибольшая сумма – на восстановление ГЭС

Группа Европейского инвестиционного банка объявила о новом пакете проектов в Украине

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Европейский Союз предоставил новый пакет поддержки Украины в размере около 600 млн евро. Об этом Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Еврокомиссия объявили на Конференции по восстановлению Украины (URC2025) сегодня в Риме, сообщает Интерфакс-Украина.

"Соглашения, объявленные сегодня, отражают силу нашей преданности Украине и нашу решимость реагировать на самые насущные потребности страны – через критическую инфраструктуру, поддержку бизнеса в Украине и компаний ЕС, желающих торговать и экспортировать в страну", – цитирует агентство президента ЕИБ Надю Кальвиньо.

Укргидроэнерго, в частности, получает кредит ЕИБ в размере 120 млн евро на реконструкцию трех гидроэлектростанций – Каневской, Кременчугской и Днепровской. Еще 100 млн евро направят на модернизацию централизованного отопления.

Укргазбанк и Ощадбанк получат по 50 млн евро на финансирование муниципалитетов для децентрализованного производства тепла, возобновляемой энергетики и энергоэффективности в общественных зданиях.

Агентство восстановления получит 134 млн евро кредита ЕИБ на ремонт мостов и дорог, в частности автомагистраль М06, соединяющую Киев с венгерской границей, и улучшение пограничной инфраструктуры.

Три украинских банка получат средства для финансирования малого и среднего бизнеса с акцентом на зеленые инвестиции: 100 млн евро – Укрэксимбанк, 70 млн евро – Укргазбанк, 60 млн евро – Банк "Львов".

Кроме того, ЕИБ предоставляет гарантии, поддержанные ЕС, четырем украинским кредиторам: Укргазбанку, Банку "Львов", Кредобанку и украинскому подразделению греческого Пиреус Банка на финансирование малого украинского бизнеса.

"За каждой инвестицией стоит вполне реальная цель – помочь громадам отстроиться, сохранить тепло в домах и создать возможности для украинского бизнеса", – сказала вице-президент ЕИБ Тереза Червинская, которая контролирует деятельность банка в Украине.

Кроме того, ЕИБ запустил Ukraine FIRST (Ukraine Facility for Infrastructure Reconstruction, Украинский фонд реконструкции инфраструктуры) – новую программу подготовки проектов, разработанную совместно с ЕБРР и Европейской комиссией.

Эта инициатива с бюджетом 30 млн евро (20 млн из пакета поддержки ЕС Ukraine Facility и еще по 5 млн от ЕИБ и ЕБРР) будет поддерживать технико-экономические обоснования, технические оценки и планирование закупок.