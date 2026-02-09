Китай посоветовал банкам сократить вложения в американские облигации

Глобальные инвесторы все больше сомневаются в фискальной дисциплине США

Фото: EPA / WU HAO

Китайские регуляторы посоветовали финансовым учреждениям ограничить приобретение казначейских облигаций США, а тем, кто имеет высокую экспозицию, – сократить свои вложения, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Рекомендации, переданные устно крупнейшим банкам страны в течение последних недель, обоснованы диверсификацией рыночных рисков, а не геополитическими маневрами или потерей доверия к кредитоспособности США.

По словам источников, эти указания были даны до того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

Осторожность Китая проявляется на фоне того, что глобальные инвесторы все больше сомневаются в фискальной дисциплине США. Также растут сомнения относительно приверженности Трампа к сильному доллару и независимости Федеральной резервной системы.

Китай уже длительное время последовательно продает американские облигации. В марте 2025 года, впервые с октября 2000 года, Великобритания обогнала Китай по объему вложений в облигации США.

С пика, который был зафиксирован в начале 2010-х, инвестиции Китая в американские облигации упали почти вдвое – до $683 млрд в ноябре, самого низкого уровня с 2008 года.