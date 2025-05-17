Великобритания впервые с 2000 года обогнала Китай по объему американских облигаций

На пике в 2011 году портфель американских трежерис в Китае составил более $1,3 триллиона. Сейчас – всего $765 миллиардов

Минфин США (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

В марте 2025 года впервые с октября 2000 года Великобритания обогнала Китай по объему американских облигаций. Благодаря этому Великобритания стала вторым по величине иностранным держателем ценных бумаг казначейства США после Японии, пишет Financial Times со ссылкой на данные американского Минфина.

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Портфель американских облигаций в Великобритании, по последним данным, составляет $779 миллиардов, в Китае — $765 миллиардов.

Источник: FT

Это говорит о том, что Китай постепенно диверсифицирует свои резервы от американских активов. На пике в 2011 году портфель Китая составлял более $1,3 триллиона.

Причем это данные на конец марта, они не отражают изменений, которые могли произойти после эскалации торговой войны со стороны Дональда Трампа.

"Китай медленно, но неустанно продает; это — предупреждение для Соединенных Штатов. Предупреждение звучит уже годами, оно не возникло внезапно — США следовало действовать в связи с этим значительно раньше", — сказала Алисия Гарсия-Эррера, главный экономист по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона во французском инвестбанке Natixis.

"Опираясь на имеющиеся данные, нет сомнения, что Китай ускорил сроки погашения своего американского портфеля", — добавил Брэд Сетсер, старший научный сотрудник аналитического центра Council on Foreign Relations и бывший чиновник Министерства финансов США.

Рост объема облигаций в Великобритании отражает не собственные резервы страны, а ее роль как международного финансового центра для банков, страховщиков, хедж-фондов и управляющих активов.