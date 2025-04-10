В США перед "таможенной паузой" зафиксировали необычно большую распродажу гособлигаций

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Президент США Дональд Трамп решил приостановить введение повышенных пошлин на импорт после того, как на финансовых рынках произошла значительная распродажа американских государственных облигаций (трежерис). Об этом пишет агентство Reuters.

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Рынок облигаций США имеет критическое значение для финансовой устойчивости как внутри страны, так и за рубежом.

Когда инвесторы продают облигации, правительство сталкивается с более высокими расходами на заимствования, причем эти повышения также отражаются на ипотечных и корпоративных кредитах.

К примеру, ставка по 30-летней ипотеке привязана к 10-летним государственным облигациям США, доходность которых выросла более чем на 20 базисных пунктов в среду — прежде чем приостановка тарифов успокоила рынок.

Инвесторы и аналитики сравнивают движение рынка на этой неделе с паническим "обналичиванием" марта 2020 года, когда крах на рынке трежерис заставил Федеральную резервную систему США вмешаться с масштабной программой выкупа облигаций на $1,6 триллиона.

Одним из объяснений резкой распродажи называют быстрое закрытие так называемых "базисных операций" (basis trades).

Также существуют опасения, что от американских трежерис мог начать избавляться Китай. Такие действия станут заметны в официальной статистике только через некоторое время.

Однако экономический журналист Чарльз Гаспарино в NY Post пишет, что на самом деле распродажу спровоцировала Япония.

"Гендиректор одного из крупных финансовых учреждений сообщил мне, что один из наших крупнейших иностранных держателей государственных облигаций, японцы, избавлялись от американского долга в колоссальных объемах. Многие указывали на Китай, нашего давнего противника в экономическом и военном плане, но на самом деле это дружественная нам страна продавала огромные объемы облигаций и этим толкала процентные ставки в опасную зону", — говорится в его статье.

По его словам, эта ситуация произвела большое впечатление на министра финансов США Скотта Бессента.