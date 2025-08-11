В Украине осуществили первый возврат денег клиенту Фридом Финанс

Первый клиент Фридом Финанс получил выплату своих заблокированных активов

Фото: Depositphotos

В Украине осуществили первые выплаты заблокированных из-за санкций активов клиентам инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.

По данным регулятора, деньги уже успешно поступили на счет одного из клиентов. Это стало первым подтвержденным случаем возврата активов в рамках этого дела.

В НКЦБФР отмечают, что этот шаг запускает механизм, который должен обеспечить дальнейшие выплаты другим пострадавшим инвесторам.

По словам Магомедова, Комиссия сопровождает каждый этап процесса, координирует работу между банками, администратором и другими участниками, чтобы гарантировать надежность переводов.

Также регулятор призвал банки внимательно относиться к нормативным изменениям и способствовать своевременному проведению платежей.