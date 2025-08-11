В Украине осуществили первый возврат денег клиенту Фридом Финанс
В Украине осуществили первые выплаты заблокированных из-за санкций активов клиентам инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина". Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов.
По данным регулятора, деньги уже успешно поступили на счет одного из клиентов. Это стало первым подтвержденным случаем возврата активов в рамках этого дела.
В НКЦБФР отмечают, что этот шаг запускает механизм, который должен обеспечить дальнейшие выплаты другим пострадавшим инвесторам.
По словам Магомедова, Комиссия сопровождает каждый этап процесса, координирует работу между банками, администратором и другими участниками, чтобы гарантировать надежность переводов.
Также регулятор призвал банки внимательно относиться к нормативным изменениям и способствовать своевременному проведению платежей.
- У Фридом Финанс Украина было более 12 700 клиентов с активами на общую сумму 3,5 млрд грн. Клиенты инвестировали средства в бумаги 280 различных эмитентов. В октябре 2022 года попала под санкции Совета нацбезопасности и обороны, после чего ее лицензии были остановлены.
- В начале июля 2025 года НКЦБФР согласовала список заблокированных активов клиентов Фридом Финанс для последующего возврата.
- 7 августа Национальный банк начал возврат государственных облигаций и денег клиентам ООО "Фридом Финанс Украина".
Комментарии (0)