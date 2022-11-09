UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Один из лидеров фондового рынка Украины потерял лицензии из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 16:12
Один из лидеров фондового рынка Украины потерял лицензии из-за санкций - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила действие лицензий ООО "Фридом Финанс Украина" из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Фридом Финанс Украина была одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины.

В НКЦБФР указывают, что для защиты прав и интересов клиентов компании комиссия "проводит дополнительную работу и осуществляет коммуникацию для дальнейшего принятия отдельного решения о действиях, которые необходимо осуществить обществу в связи с остановкой действия лицензий".

"Выполняя решение регулятора национального фондового рынка, мы приостановили деятельность компании. При этом обращаем ваше внимание, что остановка действия лицензий ООО "Фридом Финанс Украина" не означает их аннулирования", – говорится на сайте Фридом Финанс.

Она собирается обжаловать решение СНБО о наложении санкций и обещает выполнить все взятые перед клиентами обязательства, как только это станет возможным.

"Все активы клиентов защищены и хранятся на личных счетах клиентов", – заявила компания.

  • Фридом Финанс Украина входит в состав международного холдинга Freedom Holding Corp., являющегося крупнейшим акционером Украинской биржи с долей 24%. Гендиректор Freedom Holding – россиянин Тимур Турлов, заявивший в 2022 году об отказе от российского гражданства в пользу казахстанского.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НКЦБФ Фридом Финанс Украина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 