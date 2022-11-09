Один из лидеров фондового рынка Украины потерял лицензии из-за санкций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила действие лицензий ООО "Фридом Финанс Украина" из-за санкций Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте комиссии.

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Фридом Финанс Украина была одним из крупнейших торговцев на фондовом рынке Украины.

В НКЦБФР указывают, что для защиты прав и интересов клиентов компании комиссия "проводит дополнительную работу и осуществляет коммуникацию для дальнейшего принятия отдельного решения о действиях, которые необходимо осуществить обществу в связи с остановкой действия лицензий".

"Выполняя решение регулятора национального фондового рынка, мы приостановили деятельность компании. При этом обращаем ваше внимание, что остановка действия лицензий ООО "Фридом Финанс Украина" не означает их аннулирования", – говорится на сайте Фридом Финанс.

Она собирается обжаловать решение СНБО о наложении санкций и обещает выполнить все взятые перед клиентами обязательства, как только это станет возможным.

"Все активы клиентов защищены и хранятся на личных счетах клиентов", – заявила компания.

Фридом Финанс Украина входит в состав международного холдинга Freedom Holding Corp., являющегося крупнейшим акционером Украинской биржи с долей 24%. Гендиректор Freedom Holding – россиянин Тимур Турлов, заявивший в 2022 году об отказе от российского гражданства в пользу казахстанского.

Андрій Водяний

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