Платежный консорциум ЕС: Европе срочно нужна альтернатива Visa и Mastercard

Фото: depositphotos.com

Европе срочно нужно уменьшить зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard, считает исполнительный директор Европейской платежной инициативы (EPI) Мартина Ваймерт. Об этом она заявила Financial Times.

EPI – консорциум из 16 европейских банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги.

"Мы очень зависим от международных [платежных] решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние [платежные] схемы карт... но у нас нет ничего трансграничного. Если мы говорим, что независимость настолько важна, и мы все знаем, что это вопрос времени... нам нужны срочные действия", – сказала она.

По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети карточных транзакций в еврозоне приходились на Visa и Mastercard. При этом 13 стран-членов не имели национальной альтернативы американским системам.

EPI, членами которой являются BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay – Wero. Сейчас она имеет 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, с планами расширения до онлайн-платежей и платежей в магазинах до 2027 года.

Вместо этого ЕЦБ продвигает цифровое евро – инициативу по цифровым платежам по всей еврозоне, направленную на укрепление монетарного суверенитета блока. Некоторые кредиторы выступали против этого проекта, утверждая, что он может подорвать усилия частного сектора. Издание предположило, что голосование по этому вопросу в Европарламенте позже в этом году, вероятно, будет очень напряженным и решится с минимальным перевесом.

Председатель экономического комитета Европарламента Аврора Лалюк считает, что цифровое евро может обеспечить "основу, на которой после консолидации потенциально можно будет построить эквивалент европейской Visa или Mastercard".