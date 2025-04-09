В ЕС говорят об отказе от Visa и MasterCard: экономист объясняет, насколько это возможно

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Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призывает ЕС отказаться от Visa, MasterCard, PayPal и Alipay. Экономист Александр Хмелевский считает, что новая платежная система ЕС могла бы существенно потеснить на рынке вышеперечисленные платежные системы.

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В подкасте "The Pat Kenny Show" Лагард подчеркнула зависимость Европы от иностранной инфраструктуры цифровых платежей.

"Visa, MasterCard, PayPal и Alipay контролируются американскими или китайскими компаниями", – сказала она.

Она добавила, что ЕС должен создать свою альтернативу, чтобы обеспечить контроль над финансами и быть готовыми к любым непредсказуемым ситуациям.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, в комментарии LIGA.net говорит, что Европейские страны уже давно работают над созданием альтернативной платежной системы. К примеру, в Швеции работает платежная система Swish, в Швейцарии – Twint, в Нидерландах – iDeal. Тем не менее они функционируют внутри отдельных стран и охватывают только определенные типы платежей. К примеру, iDeal обслуживает в Нидерландах 70% онлайн-торговли, но пока не может обслуживать платежи в торговых точках.

"Недавно в ЕС создали общую платежную систему Wero, в которой уже участвуют 16 крупных европейских банков, в том числе таких как BNP Paribas и Deutsche Bank. В условиях, когда наметился раскол между Европой и США, новая европейская платежная система может существенно потеснить Visa и Mastercard на европейском рынке", – отметил Хмелевский.

Он добавил, что европейцы будут отдавать предпочтение этой платежной системе при расчетах в Европе, хотя для расчетов за пределами ЕС еще некоторое время будут использовать карты Visa и Mastercard. Но если новая платежная система захватит ведущие позиции в Европе, то вскоре эти карты будут принимать и на других континентах.

Хмелевский считает, что, учитывая тесные экономические связи Украины с ЕС и регулярные поездки туда наших граждан, в Украине новая платежная система также получила бы популярность.