Еврокомиссия предложила Украине предоставить таможне статус правоохранительного органа
Европейская комиссия предложила Украине предоставить таможенным органам статус правоохранительного органа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.
Рекомендация содержится в отчете Еврокомиссии по результатам скрининга соответствия украинского законодательства праву ЕС по разделу "Таможенный союз".
Сейчас Государственная таможенная служба Украины не определена как правоохранительный орган, хотя и выполняет частично правоохранительные функции: предотвращение и противодействие контрабанде, борьба с нарушениями таможенных правил и т.д.
Согласно документу Еврокомиссии, таможенные органы должны получить право осуществлять следствие по делам о контрабанде товаров.
"С целью повышения способности к обеспечению соблюдения закона, рекомендовано предоставить таможенным органам право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также досудебное расследование в делах о контрабанде товаров", – говорится в отчете.
Еврокомиссия высоко оценила прогресс Украины в таможенной сфере, несмотря на продолжающуюся войну. "Достигнутый Украиной прогресс в реализации таможенной реформы за последние два года является очень впечатляющим", – отмечается в документе.
Среди основных достижений – гармонизация таможенного законодательства с европейскими стандартами, модернизация ИТ-систем и их интеграция с системами ЕС. Украина также готовит новый Таможенный кодекс, который должен стать ключевым шагом для евроинтеграции.
В то же время Еврокомиссия отметила основные вызовы: ограниченное финансирование и нехватку кадрового потенциала, особенно в ИТ-сфере. Также отмечается необходимость продолжения антикоррупционной реформы в таможенной сфере.
На основе рекомендаций отчета сейчас готовятся украинские предложения к переговорной позиции по вступлению в ЕС по разделу "Таможенный союз".
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