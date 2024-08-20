Вопрос ценой в 150 миллиардов. Что предполагает очередная реформа Таможенной службы

Какие изменения ожидают Государственную таможенную службу в случае принятия закона о ее реформировании

Таможня. Фото: Despositphotos

На фоне планов украинских властей увеличить налоги, Соединенные Штаты призвали прежде всего реформировать таможню и начать активную борьбу с серыми рынками.

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"У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточьтесь сначала на этом", – сказала специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер на брифинге в Киеве в начале июня.

Перезагрузка Государственной таможенной службы (ГТС) – это один из структурных маяков, которые Украина должна выполнить уже осенью, чтобы продолжить международную помощь.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. К нему были замечания со стороны Минфина. Но, похоже, изменения неизбежны.

Какие изменения ожидают таможню

На фоне колоссальных потребностей в финансировании Сил обороны и социальных нужд, законопроект №6490-д, который уже принят за основу Верховной Радой, стал одним из приоритетных.

Проект закона о реформировании таможни зарегистрирован в Раде в мае 2023 года. Тогда и принят в первом чтении. Похоже, у него есть все шансы получить поддержку как со стороны депутатов от власти, так и от оппозиции.

"Думаю, уже в сентябре мы выйдем с ним под купол (сессионный зал. – Ред.)", – рассказал LIGA.net первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от оппозиции Ярослав Железняк.

По его словам, сейчас идет финальная доработка с учетом замечаний от Минфина.

Проектом предусмотрена перезагрузка ГТС комиссиями с решающим голосом международников, представителей бизнеса, бизнес омбудсмена. Это касается и избрания директора ГТС. Также предусмотрена переаттестация всех кадров.

Сейчас у Гостаможслубы фактически нет главы. С 1 февраля 2023 года его обязанности временно возложены на Сергея Звягинцева, долгое время работавшего на разных должностях в Минэкономики.

В чем конкретно состоит реформа? Большей частью – в назначении независимых руководителей.

"Есть несколько элементов (в перезагрузке. – Ред.). Во-первых, это прозрачный выбор руководителя. Все начинается с головы. Если нет доверия или есть какие-то проблемы с первым лицом, то говорить о том, что мы будем пробовать как-то менять фуражки на рядовых таможенниках. Ну, по-моему, это довольно иронично", – говорит экс-руководитель ГТС Максим Нефедов.

Проект содержит алгоритм проведения независимой оценки эффективности деятельности таможни, определяет критерии эффективности работы обновленной ГТС и их контроля.

Что важно – в будущем председателю Гостаможслужбы предоставлено право назначать подчиненных без необходимости согласования с Министром финансов.

В то же время вводится ежегодный внешний независимый аудит эффективности деятельности таможни, отрицательное заключение по результатам которого является основанием для увольнения председателя ГТС.

Перезагрузка таможне должны синхронизировать с процедурами недавно принятого проекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), который также был в Меморандуме с МВФ. А именно: нового руководителя таможни будет выбирать комиссия из шести членов, из которых половина – международные эксперты с правом решающего голоса.

Минфин проект закона в первой редакции не поддержал. Обосновал это тем, что проект содержит нормы об увеличении окладов работников таможни, а расчетов дополнительных расходов бюджета и источников их покрытия нет.

По словам Ярослава Железняка, сейчас взаимодействие с этим министерством продолжается. Идет обсуждение этих возможностей. Как вариант, говорит депутат, повышение окладов, необходимое для мотивации и эффективной работы новых таможенников, может происходить поэтапно.

В случае принятия закона о перезагрузке весь процесс продлится не менее трех лет.

"Конечно, нужно какое-то время на подготовку конкурса. Но я думаю, что у нас есть все перспективы, например, в течение шести следующих месяцев, выбрать нового руководителя", – считает Нефедов.

Далее, в течение трех лет, должны пройти переаттестацию более 90% из 10 000 сотрудников.

Какие схемы действуют на таможне

По оценкам Украинского совета бизнеса (УСБ), схемы по уклонению от уплаты налогов из-за некачественной работы таможни наносят урон госбюджету в 120-150 млрд грн в год.

По данным УСБ, сейчас таможенные схемы можно разделить на несколько категорий.

Искривленное декларирование, или перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля. Это таможенное мошенничество и коррупционные схемы, особенностью которых является причастность к ним работников таможни. Это позволяет манипуляции с данными отчетных, разрешительных и сопроводительных документов для занижения таможенной стоимости, веса, количества, характеристик и качества товара, замены кодов или подкатегории товара во избежание/уменьшение подлежащих уплате таможенных платежей.

Перемещение вне таможенного контроля, или черная контрабанда.

Злоупотребление льготами. В частности, это маскировка ввоза промышленных партий товаров под почтовые и курьерские отправления или под видом личного импорта или провоза личных вещей.

Прерванный режим: товар ввозится в Украину (или вывозится из нее) по таможенным режимам, не предусматривающим уплату таможенных платежей (транзит; временный ввоз или вывоз; таможенный склад; переработка на таможенной территории или за пределами таможенной территории), и исчезает или оформляется фиктивный вывоз.

"Бизнес говорит – никаких повышений налогов, пока вы не начнете с себя. И я согласен с этим. Государство сначала должно преодолеть схемы на таможне. Да, это сложная реформа, которая займет годы. Именно поэтому здесь важно участие бизнеса, бизнес-омбудсмена, их причастность и контроль", – говорит Железняк.