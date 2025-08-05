В Дании в четыре раза ухудшили прогноз роста ВВП из-за проблем у крупнейшей компании
Nykredit, один из крупнейших банков Дании, ухудшил прогноз по экономике страны после того, как фармацевтический гигант Novo Nordisk предупредил о более слабом росте прибыли. Об этом сообщает Bloomberg.
Кредитор ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Дании увеличится на 0,9% в этом году, что ниже предыдущей оценки на 3,5%.
Главный экономист Nykredit Палле Соренсен назвал ухудшение перспектив фармацевтической промышленности одной из причин обновления прогноза. Теперь банк ожидает падения датского экспорта на 1,9% в 2025 году, хотя ранее прогнозировал рост на 3,9%.
Соренсен написал, что "картина датской экономики, которая в последние годы опережала все и вся, начинает разрушаться".
В прошлом году ВВП Дании вырос на 3,5%, что было одним из самых высоких показателей в Западной Европе. Половина этого роста пришлась на компанию Novo.
На прошлой неделе Novo Nordisk второй раз в этом году снизила прогноз по продажам и прибыли в связи с обострением конкуренции и появлением аналогов ее популярных препаратов для похудения Wegovy и Ozempic в США.
Это вызвало опасения относительно возможных массовых сокращений рабочих мест и негативных экономических последствий в Дании, где компания в последние годы была ключевым локомотивом роста.
По данным национального статистического управления, падение продаж лекарств уже привело к небольшому снижению объемов производства в первом квартале.
Между тем, по словам Соренсена, новые пошлины США на европейский экспорт, а также угроза дополнительных мер в отношении фармацевтической продукции могут иметь непропорционально сильное влияние на Данию.
- В 2023 году Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы, опередив LVMH (владеет брендами Louis Vuitton и Christian Dior).
- В январе 2024 года рыночная стоимость Novo впервые превысила $500 млрд. Ранее эта планка в Европе покорялась лишь LVMH. В июне рыночная капитализация компании достигала $615 млрд.
- К концу года Novo начала заметно сдавать позиции, прежде всего из-за конкуренции со стороны американской Eli Lilly и ее препаратов Zepbound и Moun. В марте 2025 года Novo Nordisk на какое-то время потеряла титул самой дорогой компании Европы, уступив немецкому разработчику программного обеспечения SAP SE. Но уже в июне вернула его с капитализацией $367,9 млрд.
- После снижения прогнозов продаж и смены CEO акции Novo Nordisk упали на 30%. Рыночная стоимость компании за день снизилась на $70 млрд.
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