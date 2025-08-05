В Дании в четыре раза ухудшили прогноз роста ВВП из-за проблем у крупнейшей компании

Проблемы в Novo Nordisk ухудшили прогноз по датской экономике с 3,5% до 0,9%

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Nykredit, один из крупнейших банков Дании, ухудшил прогноз по экономике страны после того, как фармацевтический гигант Novo Nordisk предупредил о более слабом росте прибыли. Об этом сообщает Bloomberg.

Кредитор ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Дании увеличится на 0,9% в этом году, что ниже предыдущей оценки на 3,5%.

Главный экономист Nykredit Палле Соренсен назвал ухудшение перспектив фармацевтической промышленности одной из причин обновления прогноза. Теперь банк ожидает падения датского экспорта на 1,9% в 2025 году, хотя ранее прогнозировал рост на 3,9%.

Соренсен написал, что "картина датской экономики, которая в последние годы опережала все и вся, начинает разрушаться".

В прошлом году ВВП Дании вырос на 3,5%, что было одним из самых высоких показателей в Западной Европе. Половина этого роста пришлась на компанию Novo.

На прошлой неделе Novo Nordisk второй раз в этом году снизила прогноз по продажам и прибыли в связи с обострением конкуренции и появлением аналогов ее популярных препаратов для похудения Wegovy и Ozempic в США.

Это вызвало опасения относительно возможных массовых сокращений рабочих мест и негативных экономических последствий в Дании, где компания в последние годы была ключевым локомотивом роста.

По данным национального статистического управления, падение продаж лекарств уже привело к небольшому снижению объемов производства в первом квартале.

Между тем, по словам Соренсена, новые пошлины США на европейский экспорт, а также угроза дополнительных мер в отношении фармацевтической продукции могут иметь непропорционально сильное влияние на Данию.