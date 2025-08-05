У Данії в чотири рази погіршили прогноз зростання ВВП через проблеми в найбільшої компанії

Проблеми в Novo Nordisk погіршили прогноз щодо данської економіки з 3,5% до 0,9%

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Nykredit, один з найбільших банків Данії, погіршив прогноз щодо економіки країни після того, як фармацевтичний гігант Novo Nordisk попередив про слабше зростання прибутку. Про це повідомляє Bloomberg.

Кредитор очікує, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Данії зросте на 0,9% цього року, що нижче за попередню оцінку на 3,5%.

Головний економіст Nykredit Палле Соренсен назвав погіршення перспектив фармацевтичної промисловості однією з причин оновлення прогнозу. Тепер банк очікує падіння данського експорту на 1,9% у 2025 році, хоча раніше прогнозував зростання на 3,9%.

Соренсен написав, що "картина данської економіки, яка останніми роками випереджала все і вся, починає руйнуватися".

Торік ВВП Данії зріс на 3,5%, що було одним із найвищих показників у Західній Європі. Половина цього зростання припала на компанію Novo.

Минулого тижня Novo Nordisk вдруге цього року знизила прогноз з продажу та прибутку у зв'язку із загостренням конкуренції та появою аналогів її популярних препаратів для схуднення Wegovy та Ozempic у США.

Це спричинило побоювання щодо можливих масових скорочень робочих місць та негативних економічних наслідків у Данії, де компанія останніми роками була ключовим локомотивом зростання.

За даними національного статистичного управління, падіння продажів ліків вже призвело до невеликого зниження обсягів виробництва у першому кварталі.

Тим часом, за словами Соренсена, нові мита США на європейський експорт, а також загроза додаткових заходів щодо фармацевтичної продукції можуть мати непропорційно сильний вплив на Данію.