У Данії в чотири рази погіршили прогноз зростання ВВП через проблеми в найбільшої компанії
Nykredit, один з найбільших банків Данії, погіршив прогноз щодо економіки країни після того, як фармацевтичний гігант Novo Nordisk попередив про слабше зростання прибутку. Про це повідомляє Bloomberg.
Кредитор очікує, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Данії зросте на 0,9% цього року, що нижче за попередню оцінку на 3,5%.
Головний економіст Nykredit Палле Соренсен назвав погіршення перспектив фармацевтичної промисловості однією з причин оновлення прогнозу. Тепер банк очікує падіння данського експорту на 1,9% у 2025 році, хоча раніше прогнозував зростання на 3,9%.
Соренсен написав, що "картина данської економіки, яка останніми роками випереджала все і вся, починає руйнуватися".
Торік ВВП Данії зріс на 3,5%, що було одним із найвищих показників у Західній Європі. Половина цього зростання припала на компанію Novo.
Минулого тижня Novo Nordisk вдруге цього року знизила прогноз з продажу та прибутку у зв'язку із загостренням конкуренції та появою аналогів її популярних препаратів для схуднення Wegovy та Ozempic у США.
Це спричинило побоювання щодо можливих масових скорочень робочих місць та негативних економічних наслідків у Данії, де компанія останніми роками була ключовим локомотивом зростання.
За даними національного статистичного управління, падіння продажів ліків вже призвело до невеликого зниження обсягів виробництва у першому кварталі.
Тим часом, за словами Соренсена, нові мита США на європейський експорт, а також загроза додаткових заходів щодо фармацевтичної продукції можуть мати непропорційно сильний вплив на Данію.
- У 2023 році Novo Nordisk стала найдорожчою компанією Європи, випередивши LVMH (володіє брендами Louis Vuitton та Christian Dior).
- У січні 2024 року ринкова вартість Novo вперше перевищила $500 млрд. Раніше ця планка в Європі підкорялася лише LVMH. У червні ринкова капіталізація компанії сягала $615 млрд.
- До кінця року Novo почала помітно здавати позиції, перш за все через конкуренцію з боку американської Eli Lilly і її препаратів Zepbound і Moun. У березні 2025 року Novo Nordisk на якийсь час втратила титул найдорожчої компанії Європи, поступившись німецькому розробнику програмного забезпечення SAP SE. Але вже у червні повернула його з капіталізацією $367,9 млрд.
- Після зниження прогнозів продажу і зміни CEO акції Novo Nordisk впали на 30%. Ринкова вартість компанії за день знизилася на $70 млрд.
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