Материнська компанія Google планує випустити перші 100-річні облігації з часів епохи доткомів

У межах перегонів за лідерство у сфері штучного інтелекту компанія Alphabet планує різко збільшити капіталовкладення

Інформаційний щит Google встановлено в штаб-квартирі Google у Маунтін-В'ю, Каліфорнія, США, 24 вересня 2025 року (фото - EPA)

Компанія Alphabet Inc. планує випустити дуже рідкісні 100-річні облігації у межах свого масштабного випуску боргових зобов'язань, пише Bloomberg. Це буде перший продаж таких довгострокових боргових зобов'язань технологічною компанією з кінця 1990-х років.

За словами джерела агентства, 100-річні облігації будуть номіновані у фунтах стерлінгів, як і чотири інші транші у цій валюті. Угода, яка стане першим продажем облігацій Alphabet у фунтах стерлінгів, може бути укладена вже у вівторок, 10 лютого.

Читайте також Ким працювати в епоху ШІ: які професії зростатимуть і з чого почати

За даними Bloomberg, це перший продаж облігацій з таким екстремально тривалим терміном погашення технологічною компанією з того часу, як Motorola продала подібний тип боргових зобов'язань у 1997 році. На ринку 100-річних облігацій домінують уряди та такі установи, як університети.

Для корпорацій потенційні придбання, застарілі бізнес-моделі та технологічне старіння роблять подібні операції рідкістю.

"Вони хочуть залучити всіх можливих інвесторів: від інвесторів до структурованого фінансування до інвесторів, що орієнтуються на наддовгострокові облігації", – сказав європейський макростратег KBRA Гордон Керр.

Основними покупцями 100-річних облігацій стануть страхові компанії та пенсійні фонди, і "гарантом їх випуску, ймовірно, буде не той, хто буде при погашенні", додав він.

У межах перегонів за лідерство у сфері штучного інтелекту компанія Alphabet планує різко збільшити капіталовкладення.

Джерело: Bloomberg

Високий попит з боку британських пенсійних фондів та страхових компаній зробив ринок фунтів стерлінгів привабливим майданчиком для емітентів, які прагнуть довгострокового фінансування.

Проте, за винятком державних емітентів, за даними Bloomberg, раніше сторічні облігації у цій валюті випускали лише Electricite de France SA, Оксфордський університет та благодійний фонд Wellcome Trust Ltd.

Усі ці облігації були випущені в 2021 році, коли прибутковість високоякісних облігацій у фунтах стерлінгів досягла свого рекордно низького рівня, згідно з індексами Bloomberg. Через їх дуже високу дюрацію (термін, що використовується трейдерами для позначення чутливості ціни до змін процентних ставок) всі вони оцінюються значно нижче за номінальну вартість.

За даними Bloomberg, облігації з найнижчою відсотковою ставкою з трьох, випущені Wellcome Trust, оцінюються в 44,6 пенсів за фунт. Ціни на облігації рухаються обернено пропорційно дохідності.

Оголошення про 100-річний мандат Alphabet супроводжується багатотраншевим продажем акцій на доларовому ринку США. Раніше технологічний гігант розпочав маркетингову кампанію із семиетапної угоди. За словами іншого співрозмовника агентства, компанія також планує залучити дебютні облігації у швейцарських франках.

Востаннє Alphabet виходила на американський ринок облігацій у листопаді 2025 року, коли залучила $17,5 млрд у межах угоди, яка спричинила запити на суму близько $90 млрд. У межах цієї транзакції компанія продала 50-річні облігації – найдовшу пропозицію корпоративних технологічних облігацій у доларах США минулого року. Водночас компанія продала облігацій на суму $6,5 млрд євро ($7,7 млрд) у Європі.

Ця масштабна угода щодо реструктуризації боргу відбулася менш ніж через тиждень після того, як Alphabet заявила, що її капітальні витрати цього року досягнуть $185 млрд – удвічі більше, ніж торік, – для фінансування своїх амбіцій у галузі штучного інтелекту.