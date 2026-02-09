Золото піднялося вище за $5000 після історичного обвалу. Срібло теж подорожчало

У понеділок на азійських торгах золото подорожчало на 1,7%, срібло – на 6%

Ціна на золото перевищила $5000 за унцію, оскільки покупці, котрі скористалися спадами, повернулися на ринок після виключно волатильного тижня для дорогоцінних металів. Про це пише Bloomberg.

У понеділок на азійських торгах золото подорожчало на 1,7%, частково відновивши позиції після історичного обвалу наприкінці минулого місяця. Метал відіграв близько половини втрат з 29 січня. Срібло також подорожчало.

Здатність золота стабілізуватися вище за поріг у $5000 "матиме вирішальне значення для визначення того, чи зможе ринок перейти від реактивного відскоку до більш стійкого зростання", сказав аналітик Pepperstone Group Ахмад Ассірі.

Опубліковані у вихідні дані показали, що центральний банк Китаю продовжив купівлю золота на 15-й місяць, що наголошує на стійкості офіційного попиту. За даними офіційного видання Securities Times, такі купівлі триватимуть, причому відносно невеликі обсяги допоможуть Народному банку Китаю диверсифікувати свої активи, не спричиняючи волатильності цін.

Для срібла коливання ринку були різкішими, ніж для золота, що посилювалося спекулятивним імпульсом і меншою активністю на позабіржовому ринку, зазначає агентство. Білий метал, який втратив понад третину вартості з моменту досягнення рекордного піка, у понеділок зріс на 6% і перевищив позначку $82 за унцію.

Надалі трейдери стежитимуть за майбутніми економічними даними США, щоб зрозуміти напрямок політики Федеральної резервної системи США. Очікується, що звіт про зайнятість за січень, який має бути опублікований у середу, покаже ознаки стабілізації ринку праці, а дані щодо інфляції заплановані на п'ятницю.