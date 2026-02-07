Bloomberg: ЄС вивчає можливість ще однієї кредитної оборонної програми через популярність SAFE

Єврокомісія уже схвалила плани за програмою SAFE для 19 країн, ще кілька залишаються на розгляді

Євросоюз вивчає залучення нових коштів для оборони через популярність програми SAFE (Security Action for Europe) на 150 млрд євро. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела.

Переговори поки що перебувають на ранній стадії. Єврокомісія наразі розподіляє кошти в межах чинної програми. За словами посадовців, очікується, що кілька мільярдів євро залишаться невикористаними через розбіжності між запитами країн і остаточними контрактами.

Столиці країн ЄС спочатку подали запити на €190 млрд за програмою. Згодом комісія схвалила приблизно €150 млрд і попросила держави підготувати плани витрат. Виконавчий орган ЄС уже схвалив плани для 19 країн, ще кілька залишаються на розгляді.

Після вичерпання коштів цієї весни комісія розгляне доцільність нового раунду фінансування, який потенційно може містити ще одну кредитну програму, зазначили співрозмовники.

Програма SAFE дає змогу державам-членам ЄС отримати довгострокові кредити за низькими ставками для закупівлі оборонного обладнання: від боєприпасів і ракет до систем штучного інтелекту. До переліку також входять артилерійські системи з високоточними можливостями, системи протиповітряної оборони, дрони різних класів тощо.

Програма передбачає 10-річний пільговий період погашення кредиту та можливість укладення двосторонніх угод із третіми країнами для розширення кола учасників.

Україна не може отримувати прямі кредити за програмою, але може брати участь у спільних закупівлях, а українські підприємства будуть прирівняні до європейських оборонних підрядників. Допускаються закупівлі "з Україною, в Україні та для України".