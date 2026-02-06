Японія виділила Україні перший транш за механізмом G7, Канада – останній

Фото: Міністерство фінансів України

Україна найближчим часом отримає $690,8 млн в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн Великої сімки (тобто з доходів від заморожених активів Росії), повідомило в п'ятницю Міністерство фінансів.

Гроші у вигляді гранту залучаються через Світовий банк.

"Кошти є частиною механізму ERA країн G7 обсягом $50 млрд. Це – останній транш від Канади в межах інструменту та перший від Японії", – повідомило міністерство.

Внесок від уряду Японії становитиме $544 млн, від Канади – $146 млн. Ще $0,8 млн – це гроші Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Підписантом грантової угоди від України виступив міністр фінансів Сергій Марченко, від Світового банку – регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом. Також у церемонії підписання взяли участь посол Японії Масаші Накагоме та заступниця голови місії посольства Канади Крістіан Руа.