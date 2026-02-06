Японія виділила Україні перший транш за механізмом G7, Канада – останній
Україна найближчим часом отримає $690,8 млн в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн Великої сімки (тобто з доходів від заморожених активів Росії), повідомило в п'ятницю Міністерство фінансів.
Гроші у вигляді гранту залучаються через Світовий банк.
"Кошти є частиною механізму ERA країн G7 обсягом $50 млрд. Це – останній транш від Канади в межах інструменту та перший від Японії", – повідомило міністерство.
Внесок від уряду Японії становитиме $544 млн, від Канади – $146 млн. Ще $0,8 млн – це гроші Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.
Підписантом грантової угоди від України виступив міністр фінансів Сергій Марченко, від Світового банку – регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом. Також у церемонії підписання взяли участь посол Японії Масаші Накагоме та заступниця голови місії посольства Канади Крістіан Руа.
- У 2024 році країни G7 погодилися використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечується доходами від заморожених російських активів і для України є безоплатною.
- Євросоюз пообіцяла 18,1 млрд євро, США – $20 млрд (гроші були виділені заздалегідь перед приходом до влади Дональда Трампа), Канада – 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).
