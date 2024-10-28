Японія визначилася із сумою внеску в програму G7 для України
Японія пообіцяла дати $3 млрд (471,9 млрд ієн) у межах підтримки України від країн G7 з використанням заморожених російських активів. Про це повідомило інформагентство Kyodo.
Ці кошти – частина більшого механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) загальною вартістю $50 млрд.
Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
Країни G7 продемонстрували єдність у питанні використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України. Очікується, що кошти будуть доступні вже з перших днів 2025 року, зазначили у Міністерстві фінансів України.
У Вашингтоні, США, міністр фінансів України Сергій Марченко та міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд у межах ERA.
Також канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд ($3 млрд) для реалізації механізму.
Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро, Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд).
Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.
Російські активи на суму близько 260 млрд євро були заморожені через санкції після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість цих активів зберігаються у депозитарії цінних паперів Euroclear, що робить ЄС важливим учасником цього процесу.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- 23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до 35 млрд євро.
- Згідно із задумом тягар кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей щонайменше на три роки, а не використати їх за один раз.