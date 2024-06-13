У G7 погодили $50 млрд для України: використають заморожені активи РФ

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Лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися передати Україні $50 млрд з використанням заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

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"Хороші новини від Великої сімки: ще $50 млрд для України. Для цього ми використаємо відсотки від заморожених активів – розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", – написав він у соцмережі X.

Лінднер додав, що у G7 зараз опрацьовують деталі.

Кредит, який отримає Україна, погашатиметься за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих активів Росії, пише Bloomberg. Очікується, що угода забезпечить критично важливу підтримку для Києва в середньостроковій перспективі. Зокрема допоможе покрити фінансові потреби країни до 2025 року й далі.

Доходи від заморожених активів Росії оцінюють у сумі від 3 до 5 млрд євро (від $3,24 млрд до $5,39 млрд).

Про те, що лідери країн-членів Великої сімки погодилися розблокувати $50 млрд для України до кінця 2024 року, напередодні ввечері писало AFP.

Велика сімка планує створити новий фонд для підтримки України, використавши для нього майбутні доходи від заморожених російських активів, повідомляла японська газета Nikkei. Згідно з задумом фонд надаватиме Україні гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.

8 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив: вони разом з американським лідером Джо Байденом сподіваються, що всі країни G7 погодяться на такий фонд для України.