Рада ЄС погодила консервативний план щодо російських активів. Це 3 млрд євро для України

Рада ЄС погодила консервативний план щодо російських активів. Це 3 млрд євро для Українионовлено
Рада Європейського Союзу на зустрічі 21 травня погодила консервативний план щодо використання російських активів на користь України. Він дозволить Україні цього року отримати 3 млрд євро, повідомив учасник зустрічі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
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Рішення Євросоюзу передбачає використання доходів від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні, 90% з них піде на підтримку Збройних Сил України.
"Ми у ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги Україні. До 3 мільярдів євро лише цього року, 90% йде на українську армію. Росія має відшкодувати завдані війною збитки", – йдеться у дописі міністра Ліпавського в X (Twitter).
We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024
Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages.
Рішення Євросоюзу відкриває для України додаткове джерело доходів, але це найконсервативніший з усіх можливих способів використання російських активів.
Україна хотіла б конфіскації усіх російських активів, хоча такий сценарій практично нереальний.
"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові й невійськові, то 3 млрд євро насправді майже ніщо – нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", – пояснив позицію України міністр юстиції Денис Малюська.
Велика сімка (G7) зараз розглядає альтернативний варіант, запропонований США. Він передбачає надання позики Україні під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7. Сума кредиту може становити від $30 млрд до $50 млрд.
Пропозицію США підтримують Канада і Велика Британія, а за останньою інформацією – навіть Німеччина.
ОНОВЛЕНО о 15:20. На сайті Ради ЄС пізніше з'явилось офіційне підтвердження інформації чеського міністра.
Центральні депозитарії, на рахунках яких заблоковано російські суверенні активи та резерви на суму понад 1 млн євро, будуть відраховувати на користь України чистий прибуток, нарахований на них з 15 лютого 2024 року.
Гроші будуть виплачувати траншами двічі на рік для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру (90%), а також для підтримки потужностей оборонної промисловості України та її потреб у відбудові за програмами Євросоюзу (10%).
Депозитаріям також дозволили утримувати близько 10% отриманого прибутку від активів для виконання вимог до уставного капіталу та управління можливими ризиками щодо цих активів.
- У березні лідери Євросоюзу погодилися конфіскувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів, і передати її Україні.
- Росія може помститися за конфіскацію її активів, попередило 2 травня агентство Reuters.