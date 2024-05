Рада ЄС погодила консервативний план щодо російських активів. Це 3 млрд євро для України

Рада Європейського Союзу на зустрічі 21 травня погодила консервативний план щодо використання російських активів на користь України. Він дозволить Україні цього року отримати 3 млрд євро, повідомив учасник зустрічі міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Рішення Євросоюзу передбачає використання доходів від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні, 90% з них піде на підтримку Збройних Сил України.

"Ми у ЄС схвалили використання доходів від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги Україні. До 3 мільярдів євро лише цього року, 90% йде на українську армію. Росія має відшкодувати завдані війною збитки", – йдеться у дописі міністра Ліпавського в X (Twitter).

We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.



Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages.