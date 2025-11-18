У соцмережах з'явились чутки про нову купюру 5000 грн з Кулішем. НБУ каже: фейк

Презентаційну бону 2008 року у соціальних мережах почали поширювати нібито як майбутні 5000 грн

Фото: YouTube / Щоденник колекціонера

У соціальних мережах останніми днями з'явилися відео нібито з дизайном "нової банкноти 5000 гривень" з Пантелеймоном Кулішем. Насправді на них – презентаційна бона 2008 року, яка демонструвала можливості банкнотно-монетного двору НБУ, повідомила пресслужба Нацбанку.

"Цей виріб є друкованою продукцією, виготовленою БМД НБУ, але не є банкнотою – не містить позначення номіналу та назви/позначення грошової одиниці України "гривня", а отже, не може бути уведений в обіг як платіжний засіб (і не планується!)" – заявив НБУ.

Національний банк не розробляє дизайн банкноти номіналом 5000 грн, а якщо рішення щодо оновлення номінального ряду банкнот національної валюти України буде змінено, НБУ пообіцяв публічно про це повідомити.