Молдова заблокувала $107 млн ​​у криптовалюті: призначалися проросійським силам

Правоохоронці Молдови заблокували криптовалютні активи на суму $107 млн, які, за даними влади, призначалися для фінансування проросійських партій і мереж впливу. Про це віцепрем'єр та міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні, повідомляє державний телеканал "Молдова 1".

Для невеликої країни такі гроші – "справжнє цунамі", наголосив Попшой. Вільний обіг таких коштів міг би призвести до серйозної політичної та економічної дестабілізації країни.

Суми, які Росія вкладає у дестабілізацію Молдови, можна порівняти з державними витратами у ключових сферах, сказав Попшой. Крім заблокованих $107 млн у криптовалюті, десятки та сотні мільйонів леїв прямували на фінансування проросійських партій, платних протестів та мереж впливу.

Це лише частина масштабної кампанії втручання, яку РФ веде проти Молдови, наголосив міністр. За його словами, Молдова стала "полігоном для гібридних тактик Кремля", які включають купівлю політичного впливу, організацію протестів та використання складних схем із криптовалютами.

За словами Попшоя, влада посилила захист інформаційного простору та інфраструктури виборів, працюючи спільно з партнерами зі США, ЄС та Румунії. Завдяки цьому вдалося запобігти сценарію, за якого Кремль міг би спробувати вивести системи з ладу в ніч виборів для дискредитації результатів.