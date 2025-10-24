Прем'єром Молдови стане інвестбанкір, який тривалий час працював в Україні – указ Санду

Фото: сайт президентки Молдови

Мая Санду підписала указ про призначення Олександра Мунтяну кандидатом на посаду прем'єр-міністра Республіки Молдова. Рішення було ухвалено після консультацій з парламентськими фракціями.

"Бажаю успіху у формуванні уряду, який отримає довіру парламенту і виконає найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовку країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя людей", – заявила голова країни.

Кандидат на посаду прем'єр-міністра має представити парламенту команду й програму уряду для отримання вотуму довіри та інвеституру нового кабінету міністрів Молдови.

Олександр Мунтяну – американець молдовського походження, який понад двадцять років живе й працює в Україні та регіоні.

За даними Опендатабот, володіє часткою у керівній компанії "ВГП", одного з українських виробників продукції санітарно-гігієнічного призначення. У портфель брендів якої входять торговельні марки "Ruta" та "Fesko".

Керував інвестиційними проєктами у фондах WNISEF/Horizon Capital і Dragon Capital, а нині очолює власну компанію інвестиційну 4i Capital Partners.

Брав активну участь у громадському житті: був одним із засновників Американської торговельної палати в Молдові AmCham, понад 25 років очолює як президент-засновник культурно-освітньої організації Alliance Française of Moldova, а також є співголовою бізнес-консультативної ради Південно-Східної Європи та Євразії.

Нині входить до Ради директорів Печерської міжнародної школи у Києві, де обіймає посади скарбника й голови Комітету з фінансів і ризиків.