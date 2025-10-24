Премьером Молдовы станет инвестбанкир, длительное время работавший в Украине – указ Санду

Фото: сайт президента Молдовы

Мая Санду подписала указ о назначении Александра Мунтяну кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова. Решение было принято после консультаций с парламентскими фракциями.

"Желаю успеха в формировании правительства, которое получит доверие парламента и выполнит самые важные ожидания граждан: защита мира, подготовка страны к вступлению в ЕС, укрепление экономики и повышение уровня жизни людей", – заявила глава государства.

Кандидат на должность премьер-министра должен представить парламенту состав и программу правительства для получения вотума доверия и утверждения нового кабинета министров Молдовы.

Александр Мунтяну – американец молдавского происхождения, который более двадцати лет живет и работает в Украине и регионе.

По данным OpenDataBot владеет долей в управляющей компании "ВГП", одном из украинских производителей санитарно-гигиенической продукции. В портфель брендов компании входят торговые марки "Ruta" и "Fesko".

Руководил инвестиционными проектами в фондах WNISEF/Horizon Capital и Dragon Capital, а в настоящее время возглавляет собственную инвестиционную компанию 4i Capital Partners.

Принимал активное участие в общественной жизни: был одним из основателей Американской торговой палаты в Молдове AmCham, более 25 лет возглавляет как президент-основатель культурно-образовательной организации Alliance Française of Moldova, а также является сопредседателем бизнес-консультативного совета Юго-Восточной Европы и Евразии.

В настоящее время входит в Совет директоров Печерской международной школы в Киеве, где занимает должности казначея и председателя Комитета по финансам и рискам.