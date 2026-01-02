26 крупнейших банков Украины пройдут стресс-тесты в 2026 году

Фото: НБУ

Национальный банк определил особенности проведения оценки устойчивости банков в 2026 году. Она будет включать проверку 26 крупнейших банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы, сообщил НБУ на своем сайте.

Стресс-тестирование предусмотрено для таких банков, как ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Райффайзен Банк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, ПроКредит Банк, Кредобанк, Правэкс-Банк, ПУМБ, Пивденный, Таскомбанк, Универсал Банк, Банк Кредит Днепр, ВСТ Банк, А-Банк, МТБ Банк, Львов, Идея Банк, Аккордбанк, Банк Альянс, Глобус и Радабанк.

Оценка устойчивости будет проводиться в три этапа и включать: оценку качества активов (asset quality review – AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2026 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости), а также стресс-тестирование для банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала.

В 2026 году стресс-тестиирование пройдут крупнейшие банки по трем критериям: размер взвешенных по риску активов, объем депозитов, привлеченных от домохозяйств, и объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов; а также банки, которые нуждались в капитализации по результатам оценки устойчивости 2025 года.

В связи с военным положением НБУ упростил требования: банки будут оценивать кредиты по военным правилам, не будут проверять списание проблемных активов, а отчеты можно подавать без аудиторского заключения.

Результаты оценки устойчивости банковской системы будут опубликованы до 31 декабря 2026 года.

Возобновление ежегодного стресс-тестирования является частью обязательств Украины перед МВФ и ЕС в рамках программы Ukraine Facility.